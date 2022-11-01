Шойгу запевняє, що строковиків у РФ нібито не відправлятимуть на війну до України

У Росії заявляють, що строковиків не відправлятимуть воювати з Україною, а тих, хто завершив службу, відпустять додому.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що строковиків нібито не відправлятимуть на війну з Україною, а тих, хто завершив службу, обіцяють відправити додому.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Військовослужбовці за призовом виконують завдання відповідно до призначення військових частин. Водночас до зони спеціальної військової операції вони направлятися не будуть", - заявив міністр оборони РФ.

Шойгу запевнив, що нібито "всі військовослужбовці за призовом, які завершили службу, будуть відправлені додому". При цьому, за словами міністра оборони РФ, із 300 тисяч мобілізованих до України відправили вже 87 тисяч осіб.

Шойгу також каже, що з мобілізованими працюють близько 3 тисяч інструкторів, які "отримали бойовий досвід у війні з Україною".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу доповів російському диктатору Путіну що в країні нібито вдалося мобілізувати понад 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

При цьому голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в його республіці мобілізація триватиме.

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