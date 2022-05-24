Шойгу запропонував зарахувати полководця Суворова до лику святих: РПЦ збере докази

РПЦ збере матеріали про його життя та інформацію про наявність чи відсутність фактів чудотворення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та ряд громадських організацій запропонували зарахувати до лику святих російського полководця Олександра Суворова.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Російська православна церква заявили, що збере матеріали про його життя та інформацію про наявність чи відсутність фактів чудотворення, це обов'язковий критерій для канонізації.

"Ми збиратимемо матеріали…про його життя, можливо, про ті чудеса, які відбувалися, про які ми не знаємо. Коли ми матимемо досить багато матеріалу, ми вже повернемося до цього питання ґрунтовно", - сказав один із єпископів.

Олександр Суворов – російський полководець другої половини XVIII століття. Найбільшу славу йому принесли участь у російсько-турецьких війнах, італійській та швейцарській походах. Суворов також брав участь у придушенні повстання Омеляна Пугачова та придушенні польського повстання у 1794 році. У Польщі його звинувачують у жорстокості, зокрема при взятті передмістя Варшави – Праги. Суворов був однією з полководців Російської імперії, ім'я якого прославлялося у Радянському союзі.

Нагадаємо, Литва просить патріарха Варфоломія допомогти від'єднатися від Московського патріархату.

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