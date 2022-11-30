Шойгу заявив про капітальну розбудову ядерних сил Росії і не тільки

Міністр також запропонував застосовувати у війні проти України "перспективні озброєння".

Голова Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про "капітальну розбудову" ядерних сил держави, що стартує 2023 року.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил", – сказав російський міністр.

Шойгу також заявив, що російські загарбники тестують в Україні нові способи застосування ракетних військ таартилерії. Перш за все, йдеться про використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".

Голова Міноборони РФ наголосив, що війська країни-агресорки "вдосконалюють контрбатарейну боротьбу як одне з основних завдань вогневого ураження противника".

Окрім того, Шойгу запропонував застосовувати у війні проти України "перспективні озброєння".

Нагадаємо, західні ЗМІ дізналися, що навесні у Кремлі обговорювали застосування ядерної зброї у війні проти України. Проте тоді в РФ вирішили, що таким чином продемонструють свою слабкість, адже йшлося про удари по неядерній державі.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що президент РФ Володимир Путін може сподіватись на ядерні погрози на адресу України задля примусу світу відмовитись від допомоги Києву.

Зауважимо, напередодні стало відомо, що Росія відклала переговори зі США щодо ядерної зброї, які були заплановані на цей тиждень у Єгипті.

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