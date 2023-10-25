Шойгу заявив про "суперпотужні" комплекси, які "масово збивають" українські літаки

Що це за зенітний комплекс - Шойгу не роозкрив.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що мають на озброєнні "суперпотужні" комлекси, які "за 5 днів збили 24 українські літаки".

Із такою смішною заявою виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передають російські пропагандисти у середу, 25 жовтня.

"У Збройних сил Росії з'явилися зенітні ракетні комплекси, які за 5 днів збили 24 українські літаки", - вигадав він.

Що це за зенітний комплекс і де він працює - російський міністр не розкрив.

Ба більше, за його словами, російські війська начебто "успішно" відбивають атаки Збройних сил України.

"Останні 3-4 тижні захоплені і добровільно здалися в полон багато українських військовослужбовців. Обстановка говорить про те, що ЗСУ все менше і менше можливостей", - цитують його пропагандисти.

Нагадаємо, що від початку наступу росіян на Авдіївському напрямку зросли втрати російської армії. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ліквідовано ще 800 військових.

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