Шойгу заявив, що НАТО готується до ядерного удару по Росії

Міністр оборони держави-агресорки вбачає загрозу для РФ у військових навчаннях, які проводить Північноатлантичний Альянс.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що країни НАТО готуються до ядерного удару по території Росії під час військових навчань “на східному фланзі Альянсу”.

Таку заяву очільник військового відомства держави-агресорки зробив на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі, передає The Moscow Times.

За словами, Шойгу війська НАТО регулярно проводять великі навчання, які базуються на “сценаріях військового конфлікту” з Росією та Білоруссю. Зокрема, стверджує він, на цих навчаннях відпрацьовують "застосування ядерної зброї за допомогою авіації США та ядерних сил НАТО ".

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Міністр оборони РФ також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість військ НАТО у Східній Європі та країнах Балтії зросла у 2,5 рази та перевищила 30 тисяч осіб. Це, на його думку, становить загрозу для Росії.

Шойгу заявив, що російська армія у відповідь зміцнює свої західні рубежі і “вживає відповідних заходів”, і запевнив присутніх, що регіональне угрупування військ та система ППО діють ефективно.

Як повідомлялося раніше, навесні 2024 року країни НАТО збираються провести найбільші військові навчання з часів "холодної війни", сценарієм яких буде відбиття можливої агресії з боку Росії. Маневри розгорнуться у Німеччині, Польщі та країнах Балтії. У них візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців із 32 країн. Очікується, що навчання включатимуть від 500 до 700 повітряних бойових вильотів та маневри понад 50 кораблів.

Нагадаємо, у вересні цього року держави НАТО провели великі морські навчання "Північне узбережжя" біля берегів Латвії та Естонії.

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