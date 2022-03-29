Шойгу заявив, що основні зусилля зосередить на "звільненні" Донбасу, але "спецоперація" продовжиться

Шойгу заявив, що основні зусилля зосередить на "звільненні" Донбасу, але "спецоперація" продовжиться

Також міністр оборони РФ продовжує погрожувати країнам НАТО у випадку їхньої допомоги Україні винищувачами та системами ППО.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "основні завдання першого етапу спецоперації РФ виконані і це дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети - звільненні Донбасу". Таку заяву очільник оборонного відомства РФ зробив сьогодні, 29 березня, на селекторній нараді, інформує ТАСС.

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"Загалом основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижено бойовий потенціал українських Збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу", - вважає Шойгу.

Також він заявив, що "спеціальна військова операція" в Україні продовжиться, поки не буде досягнуто поставленої мети.

Окрім цього очільник Міноборони РФ пригрозив, що Росія "адекватно прореагує" у разі реалізації планів низки країн НАТО поставити в Україну бойові літаки та системи протиповітряної оборони, пише російське агентство "РИА Новости".

Водночас про втрати російської армії в Україні Шойгу не говорив.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці два тижні. За даними радника мністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Шойгу потрапив до лікарні з інфарктом.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував зникнення з публічного простору головних силовиків Росії, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, різні структури РФ наразі "з’ясовують стосунки" та звинувачують один одного у провалі наступу на Україну.

26 березня, вперше за два тижні, Міноборони РФ показало росіянам живого Шойгу.

Як вже повідомлялось, за період повномасштабної війни Росії в Україні, від 24 лютого до 29 березня, армія РФ втратила орієнтовно 17200 військових.

За словами президента України Володимира Зеленського, російська армія продовжує зазнавати в Україні великих втрат. На українській землі загинули вже більше російських військових, ніж у двох війнах у Чечні.