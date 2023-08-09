Шойгу заявив, що Польща хоче "напасти" та "окупувати" захід України

Так, у Росії заговорили про створення якогось польсько-українське угруповання.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Польща планує "окупувати" західні області України.

Таке російський міністр придумав на колегії Міноборони у середу, 9 серпня, пишуть російські пропагандисти.

"Варшава планує створити польсько-українське з'єднання нібито для забезпечення безпеки західної України, а по суті – для подальшої окупації цієї території", - заявив Шойгу.

Також, він заявив, що бачить загрози військової безпеки Росії на заході та північному заході через приближення кордонів НАТО до Росії.

"Дестабілізаційним чинником є вступ Фінляндії (у перспективі та Швеції) до НАТО. Також ризики пов'язані з мілітаризацією Польщі, яка перетворилася на головний інструмент антиросійської політики США", - злякався він.

Раніше ми повідомляли, що Шойгу заявив про "серйозні ризики ескалації конфлікту" в Україні.

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