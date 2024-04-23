Шойгу заявив, що російська армія отримає ЗРК С-500 цього року

У РФ заявили про збільшення постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що 2024 року до військ окупаційної армії надійдуть перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях.

Про це пише TACC.

За словами Шойгу, до військ надійдуть перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях. Йдеться про зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони, зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У, радіолокаційні станції нового покоління".

"Вдвічі буде збільшено постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" 2024 року", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, українське політичне та військове керівництво попереджає про черговий наступ росіян на фронті вже наприкінці травня - початку червня.

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