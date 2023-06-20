Шойгу злякався "Хаймарсів" і видав нову порцію погроз Україні

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу знову пригрозив Україні. Тепер він залякує ударами по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна використає HIMARS і Storm Shadow для "атак" по території РФ та анексованого Криму.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Зі слів Шойгу, Москва нібито "має інформацію" про те, що Україна "планує завдати ударів по території Російської Федерації, зокрема по Криму". Він заявив, що використання HIMARS і Storm Shadow буде означати "повне втягування" США та Великої Британії у війну, яку в Росії називають "конфліктом".

"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування США та Великої Британії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах ухвалення рішень на території України", - заявив очільник Міноборони РФ.

До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін пригрозив створенням так званої "санітарної зони" в Україні, якщо по території РФ триватимуть "прильоти".

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, мовляв, завдання "демілітаризації України фактично багато в чому виконано". З його слів, "Київ використовує дедалі менше власної зброї".

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