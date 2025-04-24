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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Шойгу назвав західних миротворців "загарбниками" і пригрозив Третьою світовою

Соратник Путіна вважає, що «миротворча місія» є лише прикриттям для «контролю над Україною та її надрами».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і Шойгу

Президент РФ Володимир Путін і його соратник Сергій Шойгу / © Associated Press

Відправлення західних «миротворчих сил» на «історичні російські території» є сценарієм, який «може призвести до прямої конфронтації між НАТО та Росією і навіть до довготривалої Третьої світової війни».

Про це заявив у четвер, 24 квітня, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу в інтерв’ю пропагандистам російського інформаційного агентства ТАСС.

Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ під час повномасштабного вторгнення, цинічно заявив, що західних миротворців «правильніше було б охарактеризувати як загарбників і окупантів».

За його словами, «миротворча місія» є лише прикриттям для «контролю над Україною та її надрами».

Сергій Шойгу в цьому інтерв’ю підтвердив, що «Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти неї або Республіки Білорусь, включаючи використання звичайної зброї».

Він також попередив, що Росія «уважно стежить за військовими приготуваннями європейських країн».

«Відповідно до Стратегії національної безпеки Російської Федерації, у разі вчинення іноземними державами ворожих дій, що становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності Російської Федерації, наша країна вважає правомірним вжити необхідних симетричних і асиметричних заходів для придушення таких дій і недопущення їх повторення», — заявив Сергій Шойгу.

Ядерне стримування, наголошує соратник Путіна, «спрямоване проти США та військових коаліцій, які вважають Росію потенційним ворогом і володіють зброєю масового ураження або значним бойовим потенціалом багатоцільових сил».

Шойгу також пригрозив, що такі дії також будуть застосовані до держав, які надають свою територію і ресурси для підготовки і здійснення агресії проти Росії.

Нагадаємо, після переговорів у Лондоні позиція представників так званої «коаліції охочих» щодо відправлення військ до України змінилася. Деякі європейські посадовці побоюються, що Росія може сприйняти розміщення іноземних військ в Україні як «одностороннє втручання», а не як частину справжньої миротворчої ініціативи.

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