Шойгу побачив "загрозу" біля кордонів Білорусі та Росії

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу / © Associated Press

Реклама

Колишній міністр оборони держави-агресорки, чинний секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу занепокоївся через, за його словами, «загрозливу ситуацію» біля кордонів Росії та Білорусі.

У розмові з російським агентством «Інтерфакс» він заявив, що країни НАТО начебто готуються до вторгнення.

«Ситуація напружена, прогноз розвитку — песимістичний… Можна констатувати, що Альянс фактично створює біля російських та білоруських кордонів плацдарм для військової агресії проти наших країн», — сказав Шойгу.

Реклама

Щоб надати ваги своїм безпідставним твердженням російський посадовець заявив, що командування НАТО нібито провело в країнах Балтії та Польщі дев’ять навчань за тиждень — від 30 січня по 6 лютого. При цьому, за його словами, під час маневрів відбувалися стрільби із РСЗВ HIMARS.

Шойгу звинуватив європейські країни у «мілітаризації» та «провокаціях» у повітряному просторі та на морі, які буцімто зруйнували ключові механізми «забезпечення стратегічної стабільності», і заявив, що Росія, яка розпочала найбільшу з часів Другої світової війни в Європі, до цього непричетна.

Така заява одного з воєнних злочинців, причетних до російського вторгнення в Україну, пролунала після того, як Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії заявила, що західні країни нібито готують зміну «конституційного ладу» в Білорусі та повалення Олександра Лукашенка.

За версією російського розвідувального відомства, такі дії Заходу начебто спрямовані на те, щоб «послабити зв’язок Мінська та Москви в рамках Союзної держави та утруднити Росії досягнення цілей військової операції» в Україні.

Реклама

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив країнам Європи, заявивши про готовність Кремля до «повноцінної воєнної відповіді» у разі протистояння з європейськими країнами».