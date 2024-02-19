"Схожа на ляльку Барбі": що відомо про нову коханку Путіна

Путін забув про Кабаєву та має нову молоду коханку, пише таблоїд.

71-річний президент РФ Володимир Путін, очевидно, має нову коханку. Мова йде про 39-річну скандальну очільницю так званої "російської Ліги безпечного Інтернету", головного цензора країни Катерину Мізуліну.

Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Катерина Мізуліна має той тип зовнішності, який особливо приваблює Володимира Путіна.

Російська активістка, а також очільниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова зазначила, що Катерина Мізуліна навіть зовні підходить під типаж жінок, які завжди подобалися Володимиру Путіну.

"Катя Мізуліна в путінському смаку абсолютно. Барбі, йому завжди таке пасувало", — сказала Романова.

Хто така Катерина Мізуліна

Катерині Мізуліній - 39 років. Вона народилася 1 вересня 1984 року в Ярославлі. Донька сенатора Олени Борисівни Мізуліної, відомої своєю антиукраїнською позицією.

Мізуліна 2004 року вона закінчила Школу східних і африканських досліджень Лондонського університету за напрямом "історія мистецтв та індонезійська мова", а 2010 року — Інститут країн Азії та Африки МДУ.

Ще до цього почала працювати перекладачем з китайської мови у складі офіційних російських делегацій у Китаї.

2017 року призначена директором Асоціації учасників ринку інтернет-індустрії "Ліга безпечного Інтернету".

29 січня 2024 року Мізуліну занесено до санкційного списку 27 країн Євросоюзу за порушення прав людини та "серйозні та систематичні порушення свободи вираження думок".

Також Мізуліна робить брехливі заяви про Україну. Наприклад, одного разу вона сказала: "Спочатку ми очистимо Україну від нацистів і бандитів, а потім займемося Google і Вікіпедією".

Нагадаємо, на початку травня 2022 року ЗМІ писали про те, що коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва народила йому двох дітей. За інформацією журналістів, перша дитина Путіна від російської гімнастки народилася 2015 року, а друга — 2019-го. Первісток-хлопчик народився у швейцарській клініці, а другі пологи відбулися в Росії.

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