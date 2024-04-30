Схожий на російський "Ланцет": що відомо про новий таємний дрон-камікадзе Ірану

Російський та іранські безпілотники, не можна вважати ідентичними.

Іранські ЗМІ розкрили деталі розбробки нового дрона-камікадзе, який схожий на російський Lancet.

Про це пише Forbes.

Деталі про дрон-камікадзе наводить інформаційне агенство Tasnim. яке тісно пов'язанк з іранським воєнізованим Корпусом вартових ісламської революції, який розробив безпілотник.

"Якщо припустити, що нові боєприпаси, виготовлені КВІР, створені за мотивами російського "Ланцета", безпілотник повинен мати тривалість польоту від 30 до 60 хвилин і нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів у межах 40 кілометрів", - йшлося у звіті.

Водночас, зазначається, що російський та іранські безпілотники, не можна вважати ідентичними, оскільки іранська розробка має схожу базову конструкцію, діапазон дії і корисне навантаження.

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Йдеться і про те, що Іран навряд чи мав інтерес щодо придбання "Ланцетів" у Росії. На сьогоднішній день Тегеран лише експортує безпілотники до РФ, не імпортуючи російських.

"Немає жодних ознак того, що Росія надала будь-який зі своїх безпілотних літальних апаратів Lancet або навіть проекти для локального будівництва Ірану в рамках будь-якої з цих транзакцій, хоча це не зовсім неможливо", - пише видання.

Раніше ми розповідали, що російські “Ланцети” стали для українських артилеристів найбільшою небезпекою поблизу Вугледара.

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