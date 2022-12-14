Шпигунська мережа в США, до якої входив агент ФСБ, надсилала американські військові технології до Росії

Секретне обладнання, яке отримала РФ від шпигунів, використовується для виготовлення ядерних бомб і гіперзвукових ракет.

Двом громадянам США та п’ятьом громадянам Росії висунуто звинувачення в Сполучених Штатах за підозрою у відправці американських військових технологій до РФ на користь російської армії. Серед підозрюваних – чоловік, якого називають агентом ФСБ.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на інформацію міністерства юстиції США.

Обвинувачення стверджує, що згадані семеро осіб незаконно придбали та експортували багатофункціональні електронні компоненти, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій промисловості, зокрема для виробництва ядерної та гіперзвукової зброї.

Також вони нібито купували та вивозили до Росії американські боєприпаси для снайперів, хоча це заборонено.

Трьох учасників шпигунської мережі затримано, ще чотирьох розшукують. Серед затриманих – 48-річний росіянин Вадим Конощенок, якого влада США вважає шпигуном ФСБ. Зараз він перебуває в Естонії та має бути екстрадований до США. Конощенок нібито переправляв або особисто перевозив придбане у США обладнання з Естонії до Росії.

"Це обладнання, яке може допомогти індустрії квантових комп’ютерів, промисловості гіперзвукової зброї, становить велику небезпеку в руках наших ворогів. ФБР невпинно відстежуватиме такі перевезення, які підтримують промисловість ворожих країн, продовжуючи захищати інноваційні стратегічні технології", – заявив директор ФБР Крістофер Рей.

За даними Мін'юсту, фігуранти були пов'язані з московськими компаніями "Сернія інжиніринг" і ТОВ "Сертал", підконтрольними російським спецслужбам. Ці фірми, зокрема, постачають електронні компоненти і нові технології для військових.

В разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 30 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній радянський військовий, який на початку 90-х звільнився з армії і проживав відтоді на Вінниччині, працював на російське ГРУ, допомагаючи окупантам у ракетному бомбардуванні енергетичних об’єктів регіону.

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