Шпигунський скандал: Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення розмови офіцерів Повітряних сил

За оцінкою Міноборони Німеччини, була перехоплена розмова в Повітряних силах.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили перехоплення внутрішньої розмови офіцерів Повітряних сил, однак не змогли сказати, чи було внесено зміни в оригінальну версію перед публікацією.

Про це повідомила речниця міністерства у коментарі Німецькому агентству преси в Берліні, пише n-tv.

"За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах", – заявила речниця Міноборони Німеччини.

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Нагадаємо, військова розвідка Німеччини перевіряє інцидент з розповсюдженням засобами роспропаганди нібито розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Ватикану. Шольц назвав повідомлення "дуже серйозною справою" і пообіцяв швидке розслідування.

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