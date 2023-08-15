Шпигунський скандал у Британії: затримали болгарів, які працювали на РФ (фото)

У Британії затримали трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

У Великій Британії спалахнув скандал через шпигунів – затримали трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Їх звинувачують у загрозі національній безпеці країни.

Про це пише ВВС.

За даними журналістів, трьох громадян Болгарії затримали ще в лютому 2023 року працівники департаменту боротьби з тероризмом відповідно до закону "Про державну таємницю".

Підозрювані у шпигунстві на користь Росії – 45-річний Орлін Руссєв, 41-річний Бізер Джамбазов та 31-річна Катрін Іванова.

За даними британських спецслужб, Руссєв, Джамбазов та Іванова працювали на російські спецслужби. Їх також звинувачують у підробці документів. У затриманих знайшли паспорти громадян Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Що відомо про російських шпигунів

За даними ВВС, Орлін Руссєв переїхав до Британії 2009 року й три роки пропрацював технічним фахівцем у сфері фінансових послуг. У Руссєва також був бізнес, зареєстрований у Росії. Компанія спеціалізувалась на перехопленні електронних повідомлень та сигналів. Сам Руссєв стверджує, що колись працював радником у болгарському міністерстві енергетики.

Бізер Джамбазов та Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Вони переїхали до Великої Британії близько десяти років тому, а потім заснувала громадську організацію, яка допомагала болгарам, що переїхали до країни, знайомитися з "культурою та нормами британського суспільства".

Бізер Джамбазов працював водієм в одній з місцевих лікарень. А Катрін Іванова була лаборантом у приватній медичній клініці.

Згідно з документами, представленими на сайті болгарських відомств, Іванова та Джамбазов також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які дозволяють громадянам, що мешкають за кордоном, голосувати на виборах у Болгарії.

Справу всіх трьох підсудних розглядатиме Центральний кримінальний суд Олд-Бейлі у Лондоні. Засідання призначене на січень 2024 року.

Британський департамент боротьби з тероризмом публічно заявляв про дедалі більшу кількість розслідувань загроз національній безпеці та справ про шпигунство, особливо щодо Росії.

Їхнє занепокоєння викликали сумнозвісні інциденти останніх років, пов'язані з операціями російської розвідки у Великій Британії.

Нагадаємо, у Польщі затримали росіян, які поширювали листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер".

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