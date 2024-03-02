Шпигунський скандал в Бундесвері: Шольц обіцяє швидке роз'яснення

Міноборони Німеччини ініціювало перевірку можливого російського шпигунства і прослуховування у відомстві.

Після публікації росіянами запису нібито перехоплених розмов представників німецьких військово-повітряних сил, канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв найближчим часом прояснити ситуацію.

Про це пише Tagesschau.

Скандал виник після того, як російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала запис, на якому обговорюється підрив Кримського мосту ракетами Taurus. В Росії стверджують, що це реальні розмови офіцерів ВПС Німеччини.

Після цього голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц закликав до роз'яснень і наголосив, що в разі підтвердження інформації, це буде великою проблемою.

"Виникає питання, чи це разова подія, чи це структурна проблема безпеки", – заявив політик.

В Міноборони ФРН заявили про початок перевірки інциденту федеральним відомством військової контррозвідки (BAMAD).

Перебуваючи з візитом у Ватикані канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що справа “дуже серйозна”.

“Саме тому це зараз з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це також необхідно", – підкреслив Шольц.

Передача ракет Taurus Україні

У четвер, 22 лютого, Бундестаг ухвалив рекомендацію для уряду Німеччини щодо передачі Україні важких озброєнь великої дальності, зокрема ракет Taurus. Далі це рішення має підтримати канцлер ФРН Олаф Шольц.

Проте, за словами Шольца, передача далекобійного озброєння Україні є небезпечною, оскільки ракети Taurus можуть вразити російській столиці. Тому канцлер заявив, що “наразі немає жодних причин” для позитивного рішення.

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