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“Шпигунський” скандал: Японія відреагувала на затримання свого консула у Росії

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“Шпигунський” скандал: Японія відреагувала на затримання свого консула у Росії

Фото: Associated Press

Російському послу в Японії висловили протест через у зв’язку з “примусовими заходами”, застосованими до японського дипломата у Владивостоці.

Заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі викликав російського посла Михайла Галузіна та заявив протест у зв'язку із затриманням консула японського генконсульства у Владивостоці.

Про це повідомляє у вівторок, 27 вересня, видання NHK.

У МЗС Японії дії російської сторони назвали неприйнятним порушенням Віденської конвенції та зажадали офіційних вибачень.

“Я наполегливо закликаю російську сторону серйозно поставитися до протесту та пропозиції японської сторони", – сказав міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі.

Обурення зовнішньополітичного відомства Японії викликали обставини затримання дипломата, під час якого, за його словами,  до нього “було вжито примусових заходів".

Хаясі запевнив, що "затриманий не чинив протиправних дій" і додав, що затриманого вже звільнено.

Нагадаємо, напередодні російська ФСБ заявила про затримання співробітника генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі через “шпигунство”.

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