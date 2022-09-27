“Шпигунський” скандал: Японія відреагувала на затримання свого консула у Росії

Російському послу в Японії висловили протест через у зв’язку з “примусовими заходами”, застосованими до японського дипломата у Владивостоці.

Заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі викликав російського посла Михайла Галузіна та заявив протест у зв'язку із затриманням консула японського генконсульства у Владивостоці.

Про це повідомляє у вівторок, 27 вересня, видання NHK.

У МЗС Японії дії російської сторони назвали неприйнятним порушенням Віденської конвенції та зажадали офіційних вибачень.

“Я наполегливо закликаю російську сторону серйозно поставитися до протесту та пропозиції японської сторони", – сказав міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі.

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Обурення зовнішньополітичного відомства Японії викликали обставини затримання дипломата, під час якого, за його словами, до нього “було вжито примусових заходів".

Хаясі запевнив, що "затриманий не чинив протиправних дій" і додав, що затриманого вже звільнено.

Нагадаємо, напередодні російська ФСБ заявила про затримання співробітника генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі через “шпигунство”.

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