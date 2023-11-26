Шпигунський супутник КНДР сфотографував військові бази США: Кім Чен Ин перевірив фото 

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин інспектує шпигунські супутникові фотографії баз США.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув фотографії, зроблені новим розвідувальним супутником країни, на яких зображені «головні цільові регіони», включаючи столицю Південної Кореї Сеул і міста, де розташовані військові бази США.
Про це повідомили державні ЗМІ, – пише Reuters.
Північна Корея, яка має ядерну зброю, запустила супутник днями, але офіційні особи з питань оборони Південної Кореї та аналітики заявили, що його можливості не були незалежно перевірені.
Кім оглянув фотографії Сеула та інших міст Мокпо, Кунсан, Пхьонтек і Осан, де розташовані військові бази США і Південної Кореї. Фотографії були зроблені, коли супутник проходив над півостровом днями, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.
Кім Чен Чен Ин перевірив фотографії, а також зображення деяких районів Північної Кореї під час візиту до центру управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.
Пізніше Кім ще раз відвідав центр управління, щоб переглянути більше фотографій, зроблених в різних цільових регіонах Південної Кореї: Джинхе, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тегу і Каннин.
За даними KCNA, на одній фотографії зображений американський авіаносець Carl Vinson, який нещодавно прибув до порту південнокорейського міста Пусан.
Під час візиту Кім також оглянув фотографії військово-морської бази США Перл-Харбор і бази ВПС Хікам, зроблені супутником, коли він проходив над Гаваями.
Також раніше повідомлялося, що Північна Корея успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос після того, як дві попередні спроби не вдалися протягом 2023 року.
Читайте також: