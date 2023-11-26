Шпигунський супутник КНДР сфотографував військові бази США: Кім Чен Ин перевірив фото 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув фотографії, зроблені новим розвідувальним супутником країни, на яких зображені «головні цільові регіони», включаючи столицю Південної Кореї Сеул і міста, де розташовані військові бази США.

Про це повідомили державні ЗМІ, – пише Reuters.

Північна Корея, яка має ядерну зброю, запустила супутник днями, але офіційні особи з питань оборони Південної Кореї та аналітики заявили, що його можливості не були незалежно перевірені.

Кім оглянув фотографії Сеула та інших міст Мокпо, Кунсан, Пхьонтек і Осан, де розташовані військові бази США і Південної Кореї. Фотографії були зроблені, коли супутник проходив над півостровом днями, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

Кім Чен Чен Ин перевірив фотографії, а також зображення деяких районів Північної Кореї під час візиту до центру управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.

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Пізніше Кім ще раз відвідав центр управління, щоб переглянути більше фотографій, зроблених в різних цільових регіонах Південної Кореї: Джинхе, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тегу і Каннин.

За даними KCNA, на одній фотографії зображений американський авіаносець Carl Vinson, який нещодавно прибув до порту південнокорейського міста Пусан.

Під час візиту Кім також оглянув фотографії військово-морської бази США Перл-Харбор і бази ВПС Хікам, зроблені супутником, коли він проходив над Гаваями.

Також раніше повідомлялося, що Північна Корея успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос після того, як дві попередні спроби не вдалися протягом 2023 року.

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