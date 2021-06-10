Шпигував на користь Росії: парламент Латвії дозволив арешт депутата

Політик нібито чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і ситуації на східному кордоні.

Сейм Латвії дав згоду на проведення обшуків і арешт депутата Яніса Адамсонса. Політика запідозрили в шпигунстві на користь Росії

Про це повідомляє Delfi.

Латвійські правоохоронці попросили у Сейму дозвіл провести обшуки вдома та на робочому місці депутата, затримати його і застосувати до Адамсонса запобіжний захід у вигляді позбавлення волі.

За це рішення проголосували 69 депутатів Сейму, проти виступили п'ять, ще четверо утрималися.

Згідно з документами Служби державної безпеки (МГБ), йдеться про 43 епізоди шпигунства. Нібито Адамсонс чотири роки передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і ситуації на східному кордоні.

Журналісти з'ясували, що хоча Яніс Адамсонс і працював в Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але у нього не було доступу до держтаємниці.

Політик свою провину заперечує і вважає, що в його переслідуванні винні "мафіозні структури" Латвії.

Яніс Адамсонс закінчив Київське вище військово-морське політичне училище. До 1991 року він був офіцером прикордонної служби СРСР. У серпні 1991 року звільнився з прикордонних військ СРСР і поїхав до Латвії, де незабаром став командувачем Державної прикордонної служби, потім очолив МВС, почавши політичну кар'єру.

Нагадаємо, що Латвія рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок до Білорусі.

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