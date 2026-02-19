Шпигун-невдаха: португалець намагався продати секретні дані НАТО російським дипломатам

Крадій приніс техніку НАТО до посольства РФ / Ілюстративне зображення

У Лісабоні Генеральна прокуратура висунула звинувачення у спробі шпигунства 23-річному юнаку, який рік тому викрав ноутбук та iPad, що належали НАТО та ВМС Швеції, після чого намагався продати інформацію з них посольству Російської Федерації.

Про це повідомляє португальська філія телеканалу CNN.

Полювання на секрети НАТО

За даними слідства, інцидент стався під час Початкової конференції з планування масштабних військових навчань безпілотних систем REP (MUS) 2025. Захід проходив на військово-морській базі в Алмаді за участю близько 300 осіб, здебільшого військових.

Дізнавшись про цю подію, підозрюваний, для якого крадіжки були звичним «способом життя», навмисно оселився в тому ж готелі, де проживали іноземні військові. Там він зміг викрасти техніку, закріплену за одним із військовослужбовців НАТО.

«Переконаний, що має у своєму розпорядженні секретні та класифіковані матеріали, він спробував отримати доступ до відповідного контенту та скопіювати його, а також мав намір співпрацювати з Російською Федерацією», — зазначає прокуратура.

Візит до посольства РФ та вигадана мережа

Здобувши доступ до пристроїв, юнак вирушив безпосередньо до посольства Росії в Лісабоні, щоб продати інформацію, однак ця спроба виявилася безуспішною.

Вже під час розслідування затриманий намагався заплутати правоохоронців, заявивши, що готовий співпрацювати. Він вигадав історію про те, що нібито є частиною великої злочинної шпигунської організації з 11 осіб, до якої начебто входить навіть інспектор судової поліції. Проте слідчі швидко спростували цю версію, назвавши її лише хитрощами для відвернення уваги від себе.

Наразі 23-річний обвинувачений перебуває під вартою. Окрім спроби шпигунства, йому інкримінували ще цілу низку злочинів, серед яких три епізоди крадіжок, використання чужих документів, поширення дитячої порнографії, кермування без прав та неправдиві свідчення.

Нагадаємо, у Німеччині спіймали російську шпигунку з паспортом України. Жінці інкримінують передавання інформації про місця розташування виробників озброєння, випробування безпілотників і заплановані постачання дронів до України.