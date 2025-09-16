Шпигун-невдаха: в США засудили чоловіка, що намагався продати РФ військові секрети

У США інженер, що хотів допомогти Росії, отримав 10 років / © Getty Images

У США 67-річного чоловіка з Південної Дакоти засудили до в’язниці на понад 10 років після того, як його визнали винним у спробі розголошення секретної інформації про системи американських ВПС російській владі.

Про це передає ABC News.

Джона Мюррея Роу з міста Лід, штат Південна Дакота, засудили до 126 місяців ув’язнення, трьох років нагляду та штрафу в розмірі 25 000 доларів за спробу шпигунства.

Роу було пред’явлено обвинувальний акт у грудні 2021 року, а у квітні минулого року він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у спробі передачі інформації національної оборони іноземному уряду та трьома пунктами звинувачення у навмисному розголошенні інформації національної оборони.

Згідно з судовими документами, Роу пропрацював майже 40 років інженером-випробувачем у кількох підрядників оборонної галузі США та обіймав різні високі посади, працюючи над питаннями, пов’язаними з технологіями радіоелектронної боротьби ВПС США.

У березні 2020 року Роу сказав агенту ФБР під прикриттям, якого він вважав агентом російського уряду, що він не є лояльним до Сполучених Штатів і що він зацікавлений у допомозі Росії. Під час цієї зустрічі чоловік розкрив інформацію, яка стосувалася, серед іншого, конкретних деталей експлуатації систем радіоелектронної протидії, що використовуються американськими військовими винищувачами.

Протягом наступних восьми місяців Роу обмінявся понад 300 електронними листами з особою, яку він вважав російським агентом, підтверджуючи свою готовність працювати на російський уряд.

Роуа було заарештовано 15 грудня 2021 року та затримано, поки він чекав на початок суду. Проте вже у в’язниці його сзнову піймали на розголошенні тієї ж секретної інформації щодо ВПС США родичам та співкамернику під час записаних тюремних розмов.

