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У 2027 році одразу в дев’яти країнах-членах ЄС відбудуться президентські й парламентські вибори, які матимуть величезний вплив не лише не політичний ландшафт самого Союзу, а й на відносини та допомогу Україні. Зокрема мова про президентські вибори у Франції та Німеччині, та парламентські в Польщі, Італії, Іспанії, Словаччині та інших країнах. Росія не жалкує ресурсів, щоб вплинути на результати цих виборів. Кремль підживлює право- та ліворадикальні популістичні партії у країнах ЄС, які виступають проти допомоги Україні й закликають відновити дружбу з Москвою.

Російська гібридна діяльність в ЄС включає прольоти дронів, саботаж, шпигунство, підпали, порушення повітряного простору, кібер- та інформаційні спецоперації тощо. До прикладу, від початку повномасштабної війни Росії проти України поблизу баз німецького Бундесверу зафіксували кілька сотень підозрілих польотів БПЛА. Безпілотники, за повідомленнями західних розвідок, ведуть спостереження за маршрутами транспортування зброї в Україну. А нещодавній інцидент із дроном, який був оснащений вибухівкою й детонатором, в аеропорту Лейпцига біля українського літака, який мав перевозити військовий вантаж, і поготів порушує питання безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

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Тож у цьому тексті ТСН.ua зібрав останні найбільш гучні та небезпечні приклади російської гібридної діяльності в країнах ЄС, яка за масштабом набагато більша, ніж може здатися на перший погляд.

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Літаки, дрони й збіг ДНК: Німеччина — «рекордсмен»

«Рекордсменом» по російським гібридним атакам, диверсіям та шпигунству серед країн-членів ЄС є Німеччина. Останній гучний інцидент стався на початку серпня в аеропорту «Лейпциг/Галле», коли біля українського транспортного літака Ан-124 виявили дрон із вибухівкою та детонатором. Роботу летовища зупинили на цілу ніч. Пізніше німецькі ЗМІ повідомили, що безпілотник летів прямо на літак, влучив в крило (де знаходяться паливні баки) і впав на землю не вибухнувши.

The Wall Street Journal, посилаючись на дані американської розвідки, писала, що за цим стоїть Росія, адже Путін може напасти на одну з країн-членів НАТО протягом найближчих кількох років, щоб перевірити рішучість Альянсу. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Лейпциг — не поодинокий випадок, а частина ширшої мережі. Наразі, за його словами, відповідні німецькі служби активно складають ці шматочки пазла.

«Є людина (Путін — Ред.), яка загрузла в Україні. І вже давно передбачалося, що це призведе до маневрів у бік Заходу, НАТО, ЄС. Саме це зараз і відбувається. Те, що Росія грає в гру без правил, навряд чи є новим відкриттям», — вважає голова комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Марк Генріхманн.

Інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига, начинений вибухівкою та детонатором, продемонстрував не лише серйозну прогалину в захисті та безпеці критично важливих об’єктів в одній із ключових країн ЄС і НАТО. Сліди ДНК на дроні збігаються з доказами після підпалу, пожеж і загоряння посилок на логістичних складах та терміналах компанії DHL у Британії, Німеччині та Польщі два роки тому. Генеральна прокуратура та кримінальна поліція Литви офіційно поклала відповідальність за це на російську військову розвідку.

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Проте дроном на летовищі Лейпцига все не обмежилося. Минулого тижня поблизу Берліна виявили таємну схованку зі зброєю. Німецькі слідчі підозрюють, що схрон створили за вказівкою російських спецслужб для проведення замахів на території ФРН. Виявлена зброя, за словами Александра Добріндта, включає боєприпаси та пістолети. Одразу після цього в німецькому уряді заговорили про закриття «Русского дому» в Берліні, який російські спецслужби використовують як прикриття для шпигунської і диверсійної діяльності.

Вибухи й замахи: Росія полює на очільників збройних заводів

Навесні внаслідок навмисного підпалу були пошкоджені будівлі LPP Holding у чеському місті Падрубіце. Компанія виробляла дрони для України. Й хоч відповідальність взяла на себе антиізраїльська група, чеська поліція також не виключала російський слід. Вже в серпні пожежі та вибухи сталися на заводі KNDS Ammo Italy (дочірнє підприємство франко-німецького оборонного конгломерату KNDS — Ред.) у приблизно 40 км від Риму, та на складі боєприпасів компанії EMCO в районі болгарського міста Трявна. Боєприпаси, вироблені на цих збройних підприємствах, також постачалися Україні.

Від початку повномасштабного російського вторгнення вибухи та пожежі на збройових підприємствах також були в Іспанії, Польщі, Литві, Болгарії, Чехії та Німеччині. Зокрема у 2024 році у ФРН сталася ціла серія пожеж і вибухів на підприємстві Diel, яке серед іншого виробляє ракети та ЗРК IRIS-T. Також у 2024 році США та Німеччина зірвали плани Росії убити гендиректора Rheinmetall — одного з ключових виробників озброєння для України, зокрема 155-м артилерійських снарядів, — Арміна Паппергера. Вже в серпні цього року очільник німецького Donaustahl, що виробляє дрони, Штефан Туманн заявив, що переховується від російських спецслужб через підготовку до замаху на нього.

«Мені було зрозуміло, що я потраплю під приціл росіян. Я веду боротьбу на життя і смерть з російською військовою розвідкою», — коментував Штефан Туманн.

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У НАТО заявляли що ці спроби замахів — частина гібридної і диверсійної діяльності Росії, до якої також належать: сходження поїздів із рейок, підпали, напади на майно політиків, погрози організувати вбивства тощо. Восени 2025 року в Польщі відбулися одразу дві диверсії на залізниці неподалік від українського кордону — саме на тій лінії, по якій відбувається доставлення допомоги до України. У польській прокуратурі заявляли, що це терористичні диверсії на користь російської розвідки. До цього масштабні акти саботажу на залізниці відбувалися в Німеччині, Швеції, Чехії, Латвії, Франції та інших.

Також ще від 2021 року, коли на кордонах країн Балтії та Польщі вперше сталася міграційна криза, організована Росією та Білоруссю, Кремль активно використовує підземні тунелі для продовження доправлення нелегалів до країн ЄС і штучного створення міграційного важелю тиску на кордонах. Останній такий випадок зафіксований у Латвії. У серпні прикордонна служба країни затримала 28 нелегалів, які незаконно перетнули кордон через викопаний підземний тунель із Білорусі. Такі самі підземні тунелі раніше виявляли в Польщі та Литві.

Варто нагадати й про атаки на критичну інфраструктуру НАТО в Балтійському морі, до яких причетна як Росія, так і Китай. У 2025 році ТСН.ua багато писав про пошкодження кабелів електроживлення та телекомунікаційних ліній між Фінляндією, Естонією та Німеччиною. Для цього Москва використовувала судна свого «тіньового флоту», на борту яких знаходили шпигунське обладнання для стеження за кораблями й літаками. Все це відбувалося разом із зухвалим порушенням російськими винищувачами повітряного простору країн-членів НАТО на тлі попереджень країн, що мають вихід до Балтійського моря, затримувати танкери російського «тіньового флоту».

«Російський режим розглядає 2027 рік як ще одну можливість для нападу на європейські демократії шляхом втручання у вибори, внутрішні справи та поширення дезінформації. Ми закликаємо всіх наших партнерів по ЄС розробити та впровадити відповідальні, добре виважені та рішучі політики протидії російському гібридному впливу, пропаганді та маніпуляціям», — заявляв минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дата публікації 22:30, 24.08.26 Кількість переглядів 17 Україна – боєць, а не жертва: звернення Зеленського до Дня Незалежності та незвичний парад дронів

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