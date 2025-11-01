Шпигунські дрони помітили над європейською авіабазою НАТО, де зберігається ядерна зброя

Над авіабазою в Бельгії помітили шпигунські дрони

Над бельгійською авіабазою Кляйне-Брогель, яка є критично важливим об’єктом НАТО, де зберігаються ядерні боєголовки, а також планується розміщення винищувачів F-35, було помічено невідомі дрони. Цей інцидент викликав негайну реакцію військових і політиків, які закликали до посилення заходів безпеки та негайного збиття повітряних цілей.

Про це повідомляє місцеве видання HLN.

Попередження і вимога збивати

Мер міста Пір та міністр оборони підтвердили інцидент. За словами мера Стівена Матеї, дрон помітив працівник казарми близько опівночі. Хоча поліція, яка прибула на місце, не змогла візуально підтвердити присутність дрона чи знайти його пілота, дані були передані військовій розвідці ADIV.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив інцидент у соціальних мережах, зазначивши, що дрон був не один.

«Над Кляйне-Брогель було помічено декілька дронів. Система виявлення працює. Дякую уважному черговому. Розслідування триває. Нам терміново потрібно більше інструментів CUAS [системи протидії дронам — ред.], щоб виявляти та збивати дрони. Оборона повинна докласти всіх зусиль, щоб збити ці дрони», — написав він у соцмережі X.

Чому база Кляйне-Брогель є особливо важливою

Авіабаза Кляйне-Брогель є особливо чутливим об’єктом у європейській системі безпеки, оскільки саме там зберігається ядерна зброя НАТО. Крім того, найближчим часом база має стати однією з ключових для розміщення нових винищувачів F-35.

Поява невідомих дронів над такою територією викликає серйозні питання безпеки та посилює занепокоєння на тлі нестабільної геополітичної ситуації.

Інцидент на Кляйне-Брогель не є поодиноким. Раніше цього місяця схожі повідомлення надходили з місця військових навчань на базі Ельсенборн та над Марш-ан-Фамен, де також були помічені кілька дронів, які діяли організовано та в нічний час.

Поліція та міністерство оборони домовилися провести термінову нараду для аналізу загрози та посилення заходів безпеки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому та знайти пілотів, що керують шпигунськими дронами.

Нагадаємо, днями поблизу військової бази на півдні Естонії помітили два дрони невідомого походження. Один із них був збитий силами союзників, але його уламки знайти не вдалося.