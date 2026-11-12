Дженсен Хуанг / © Associated Press

Реклама

Скандал навколо засновника та генерального директора технологічного гіганта Nvidia Дженсена Хуанга стрімко поглиблюється. Нещодавнє розслідування The New York Times виявило інформацію про його другий позашлюбний зв’язок — цього разу з топменеджеркою компанії, яка працювала безпосередньо під його керівництвом. На тлі новин акції корпорації різко впали, а рада директорів розглядає питання про відсторонення CEO.

Про це пише видання Bored Panda.

Реклама

Нові деталі: роман із віцепрезиденткою

Згідно з розслідуванням, опублікованим 11 листопада, 63-річний мільярдер мав романтичні стосунки з 48-річною Кімберлі Павелл — віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров’я, яка працює в компанії майже два десятиліття та підпорядковується безпосередньо Хуангу.

Реклама

Інформацію про їхній зв’язок виданню на умовах анонімності підтвердили п’ятеро колишніх співробітників компанії. За їхніми словами, стосунки обговорювалися всередині колективу ще до виходу публікації.

Ситуація загострилася під час щорічної конференції GTC у Сан-Хосе у березні 2026 року. Тоді очевидці помітили Хуанга та Павелл за проявами романтичних почуттів в одному з готелів Каліфорнії. Як стверджують джерела, охорона мільярдера оперативно заблокувала свідка, який намагався зняти це на відео, та запропонувала підписати угоду про нерозголошення (NDA).

Кімберлі Павелл / © boredpanda.com

Загроза для посади та реакція ринку

Корпоративна політика Nvidia вимагає від співробітників уникати конфлікту інтересів та ситуацій, пов’язаних із особистими стосунками у підпорядкуванні. Експерти з бізнес-етики наголошують, що роман із прямим підлеглим є прямим порушенням етичних норм у великих американських компаніях.

Після публікації розслідування The Wall Street Journal та Reuters повідомили, що рада директорів Nvidia готується розглянути питання про зняття Дженсена Хуанга з посади через низку скандалів. Це стало різкою зміною позиції компанії, адже ще за три дні до цього рада висловлювала повну підтримку генеральному директору.

Реклама

Інвестори відреагували на новини миттєво: після виходу звіту акції Nvidia впали у позабіржовій торгівлі приблизно на 4–5%, а згодом падіння поглибилося до 8% на тлі чуток про можливу відставку керівника.

Представники Nvidia та сама Кімберлі Павелл поки що утримуються від офіційних коментарів.

Нагадаємо, раніше Хуанг опинився в центрі скандалу через зізнання в романі з китайською бізнесвумен, яку підозрювали у шпигунстві, після чого він публічно вибачився перед своєю дружиною, із якою прожив у шлюбі понад 40 років.

Дженсен Хуанг з китайською бізнесвумен Еліс Хуанг / © Reuters

Раніше ми писали про те, що китайська шпигунка Еліс Хуанг використала роман із босом Nvidia та обвалила акції компанії.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів