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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Шпигунський скандал отримав продовження: у Будапешті затримали українського ексдипломата

У центрі угорської столиці затримали колишнього українського дипломата Сергія Александрова. Влада Угорщини вислала чоловіка з країни через нібито «шпигунську діяльність».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Затримання Александрова у Будапешті

Угорські силовики влаштували ефектну операцію із затримання українського ексдипломата / © скриншот з відео

Угорські силовики ввечері п’ятниці, 9 травня, провели в центрі Будапешта операцію із затримання «українського шпигуна». Ним виявився колишній український дипломат Сергій Александров, у якого є бізнес у столиці Угорщини.

Про це повідомив Telex.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, Александров у минулому був першим секретарем посольства України в Угорщині. Потім він змінив сферу діяльності та відкрив у Будапешті щонайменше два ресторани. Його дружина також є співвласницею українського ресторану в столиці Угорщини.

Уряд Угорщини повідомив, що міграційна служба заборонила Александрову в’їзд та проживання у країні через нібито шпигунську діяльність. Угорські чиновники знов використали формулювання «шпигунська діяльність під дипломатичним прикриттям» і наголосили, що Александров втратив це прикриття разом з дипломатичним імунітетом. Також зазначається, що українця депортували з Угорщини тієї ж ночі, «враховуючи, що його діяльність становила серйозну загрозу для суверенітету нашої країни».

«Той факт, що уряд розмістив відео на своїй сторінці у соціальних мережах, є чітким сигналом Києву. Так само як і той факт, що чоловіка було затримано у ході ефектної операції, і, як видно на кадрах, спецназівці поставили його на коліна та одягли на нього кайданки. Це спричинило погіршення угорсько-українських відносин, а також загострення шпигунської війни між двома країнами», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, «шпигунська війна» між Будапештом та Києвом почалась після того, як вперше в історії України СБУ викрила агентів воєнної розвідки Угорщини. Агентурна мережа воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на Закарпатті, збирала дані про оборону регіону та настрої населення.

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