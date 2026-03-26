Шпигунський скандал у Німеччині: офіцер Бундесверу "злив" секретні дані

Міністерство оборони Німеччини відсторонило від служби офіцера Бундесверу через підозру у передаванні секретної інформації про 150 оборонних проєктів. Розслідування почалося після резонансної публікації документа у виданні Politico.

Про це повідомило Der Spiegel.

У Німеччині офіцера Бундесверу відсторонили від виконання обов’язків через підозру у витоку секретної інформації, що стосується довгострокових оборонних програм. За інформацією видання, йдеться про капітана фрегата, який працював у Міноборони та міг передати стороннім особам закритий перелік із понад 150 запланованих закупівель озброєння.

Розслідування почалося після того, як факсиміле документа з’явилося на сайті видання Politico. У цьому списку були зазначені оборонні проєкти, заплановані від осені 2025 року до кінця 2026-го, і доступ до нього мали лише окремі співробітники.

Витік визнали настільки серйозним, що відомство звернулося до прокуратури та отримало санкцію на обшук особистих пристроїв офіцера — телефону та комп’ютера. Слідчі стверджують, що на цих пристроях виявили докази передавання документа представниці оборонного лобі.

Після цього військового відсторонили від служби, позбавили доступу до секретної інформації, і тепер йому може загрожувати звільнення.

У Міноборони Німеччини ситуацію не коментують, посилаючись на те, що триває розслідування.

До слова, напередодні видання Politico писало, німецька партія AfD має доступ до тисяч секретних документів ЄС через систему EuDoX, що викликає паніку серед європейських дипломатів. Існують обґрунтовані підозри, що дані про допомогу Україні, фінансування за рахунок активів РФ та закриті зустрічі послів можуть «зливатися» Кремлю або Китаю. Через ризик шпигунства дипломати вже обмежують обмін чутливою інформацією, переходячи до вузьких кіл довірених осіб. Сама партія всі звинувачення відкидає.

Торік у Німеччині спалахнув скандал через звинувачення на адресу партії AfD у можливому шпигунстві на користь РФ. Центристи закидали депутату Рінґо Мюльманну збір чутливих даних про транзит західної зброї та системи ППО через парламентські запити. МВС Тюрінгії припускало, що це може бути роботою на Кремль, тоді як в AfD називали свої дії законним депутатським контролем.