Шпигунський скандал у ЄС: розслідування, як Угорщина роками шпигувала та вербувала чиновників

Угорські спецслужби, ймовірно, протягом кількох років вели шпигунську діяльність у Брюсселі, збираючи інформацію про інституції Євросоюзу та намагаючись вербувати європейських чиновників. Спільне розслідування європейських видань виявило, що агенти діяли під дипломатичним прикриттям, пропонуючи посадовцям гроші.

Про це йдеться у спільному розслідуванні німецького Spiegel, бельгійського De Tijd та угорського видання Direkt36.

За даними журналістів, один із агентів — умовно названий В. — працював у Брюсселі від 2015 до 2017 року як представник посольства Угорщини при ЄС. Формально він обіймав посаду у відділі політики згуртованості під керівництвом тодішнього посла Олівера Варгеї, нинішнього єврокомісара.

Як з’ясувалося, В. встановив контакт із посадовцем Єврокомісії, зустрічався з ним регулярно, збирав не лише офіційну інформацію, а й неформальні чутки. Згодом агент запропонував співрозмовнику гроші, однак отримав відмову.

Розслідувачі зазначають, що з Будапешта на агента тиснули, вимагаючи результатів, і через це він почав користуватися незахищеними каналами зв’язку, що зрештою призвело до його викриття 2017 року.

Бельгійська служба держбезпеки від коментарів утрималася, заявивши, що не може «ані підтвердити, ані спростувати» інформацію.

Попри провал у Брюсселі, кар’єра В. не постраждала: нині він має звання підполковника і, згідно з публікацією у журналі угорської військової розвідки, працює в Інформаційному бюро — службі зовнішньої розвідки Угорщини.

Журналісти також виявили ще двох імовірних угорських агентів, які у той самий період намагалися налагодити надмірно близькі стосунки з представниками ЄС.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ЗМІ повідомили, що угорські спецслужби шпигували за слідчими Європейського офісу з боротьби з шахрайством, які розслідували корупційні справи, пов’язані з компанією зятя прем’єра Віктора Орбана. Протягом 2015-2017 років угорські агенти фізично стежили за європейськими посадовцями під час їхніх візитів до Угорщини, прослуховували телефони і обшукували готельні номери для завантаження інформації з ноутбуків.