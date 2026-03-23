Шпигунський скандал в Угорщині: Орбан наказав почати перевірку через нібито прослуховування Сіярто

Орбан і Сіярто

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після статті у проурядовому виданні про начебто прослуховування очільника МЗС Петера Сіярто заявив, що це було б «серйозною атакою проти Угорщини».

Відповідний допис Орбан зробив у Facebook.

Угорський прем’єр доручив перевірити наведену у виданні інформацію.

Реклама

«Доручив міністру юстиції негайно перевірити інформацію стосовно прослуховування Петера Сіярто», — написав Орбан.

Приводом могла стати публікація у проурядовому виданні Mandiner, де стверджують, що до телефонних розмов міністра нібито отримали доступ іноземні розвідки за допомогою опозиційного журналіста Саболча Пані, що працює у Direkt36 та VSquare. «Співучасницею» назвали також Аніту Орбан, яка у разі перемоги опозиційної «Тиси» може очолити МЗС Угорщини.

У статті йдеться про те, що проти Петера Сіярто ведеться «велика операція розвідки». Джерелом для тверджень став нібито лист редакції від анонімної особи із аудіозаписами, переказ яких наводять у публікації.

На підставі того заявляють, що Пані співпрацює з іноземними розвідками та надав якійсь зі спецслужб країн ЄС його телефонний номер, що уможливило прослуховування Сіярто, а також — що він співпрацює з Анітою Орбан і нібито отримав якісь обіцянки впливу на кадрові призначення у міністерстві у разі перемоги «Тиси».

Реклама

Варто зазначити, що Mandiner — видання з найближчого кола керівної партії «Фідес», за ним помічали публікацію замовних матеріалів. З 2018 року вони мають затверджений урядом статус «стратегічно важливого медіа».

Раніше повідомлялось, що протягом багатьох років уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в ЄС. Про це писало видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх посадовців європейської безпеки. За словами одного зі співрозмовників видання, міністр закордонних справ Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб надавати Кремлю «живі звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.