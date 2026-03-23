ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
2 хв

Шпигунський скандал в Угорщині: Орбан наказав почати перевірку через нібито прослуховування Сіярто

Угорський прем’єр наказав Міністерству юстиції негайно перевірити дані про можливе стеження іноземних розвідок за очільником МЗС.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
© Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після статті у проурядовому виданні про начебто прослуховування очільника МЗС Петера Сіярто заявив, що це було б «серйозною атакою проти Угорщини».

Відповідний допис Орбан зробив у Facebook.

Угорський прем’єр доручив перевірити наведену у виданні інформацію.

«Доручив міністру юстиції негайно перевірити інформацію стосовно прослуховування Петера Сіярто», — написав Орбан.

Приводом могла стати публікація у проурядовому виданні Mandiner, де стверджують, що до телефонних розмов міністра нібито отримали доступ іноземні розвідки за допомогою опозиційного журналіста Саболча Пані, що працює у Direkt36 та VSquare. «Співучасницею» назвали також Аніту Орбан, яка у разі перемоги опозиційної «Тиси» може очолити МЗС Угорщини.

У статті йдеться про те, що проти Петера Сіярто ведеться «велика операція розвідки». Джерелом для тверджень став нібито лист редакції від анонімної особи із аудіозаписами, переказ яких наводять у публікації.

На підставі того заявляють, що Пані співпрацює з іноземними розвідками та надав якійсь зі спецслужб країн ЄС його телефонний номер, що уможливило прослуховування Сіярто, а також — що він співпрацює з Анітою Орбан і нібито отримав якісь обіцянки впливу на кадрові призначення у міністерстві у разі перемоги «Тиси».

Варто зазначити, що Mandiner — видання з найближчого кола керівної партії «Фідес», за ним помічали публікацію замовних матеріалів. З 2018 року вони мають затверджений урядом статус «стратегічно важливого медіа».

Раніше повідомлялось, що протягом багатьох років уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в ЄС. Про це писало видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх посадовців європейської безпеки. За словами одного зі співрозмовників видання, міністр закордонних справ Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб надавати Кремлю «живі звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie