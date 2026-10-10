Шпигуни під прикриттям: росіянам хочуть заборонити їздити між країнами ЄС

Прапори Євросоюзу

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У Європейському Союзі обговорюють посилення обмежень на пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони через підозру у шпигунстві.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на кількох європейських дипломатів і високопосадовця ЄС.

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12 жовтня Рада ЄС із закордонних справ планує обговорити можливість запровадження додаткових обмежень для російських дипломатів, які пересуваються між державами-членами. Зокрема, розглядається варіант повної заборони виїзду за межі країни, де вони акредитовані.

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«Російським дипломатам у ЄС хочуть або повністю заборонити виїзд за межі держави базування, або запровадити обов’язкове отримання дозволу на такі поїздки від держав, територією яких вони планують пересуватися», — розповіли співрозмовники виданню.

За словами дипломатів, низка країн Євросоюзу виступає за суттєве звуження нинішніх можливостей російських представників вільно пересуватися Шенгенською зоною.

Наразі російські дипломати можуть повідомити країну перебування про свої плани та вирушити до іншої держави.

Ще один співрозмовник видання звернув увагу на те, що значна частина російських дипломатів у ЄС, за його оцінкою, є співробітниками розвідки. Це одна з ключових причин, через які європейські країни прагнуть посилити контроль за їхніми переміщеннями.

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«Наступним кроком було б правильно дозволити російським дипломатам пересуватися лише в країні, в якій він або вона акредитовані. Наприклад, російський дипломат у Франції не зможе поїхати до Німеччини чи Бельгії», — додав він.

Водночас у Євросоюзі розглядають і менш суворий сценарій. Він передбачає заміну чинної процедури повідомлення про поїздку в межах Шенгенської зони вимогою заздалегідь отримувати дозвіл як від держави перебування, так і від країн, до яких прямують дипломати.

Окремо обговорюється питання російських дипломатів, акредитованих при міжнародних організаціях, офіси яких розташовані в європейських столицях. У ЄС розглядають можливість скорочення їхньої кількості та посилення нагляду за їхньою діяльністю.

Водночас на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 12 жовтня остаточного рішення щодо нових обмежень не ухвалюватимуть. Зустріч буде присвячена обговоренню можливих заходів і визначенню рівня політичної підтримки подальших кроків у візовій політиці.

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Крім того, 14 жовтня на засіданні візової робочої групи Ради ЄС заплановано розгляд німецької ініціативи щодо уніфікації підходів до видачі віз громадянам Росії. Також учасники мають обговорити використання віз із територіальними обмеженнями та візових положень 21-го пакета санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що РФ могла перейти одну з найважливіших «червоних ліній» шпигунської війни та почати замовляти вбивства у США.

Ми раніше інформували, що у Латвії затримано двох громадян за підозрою у шпигунстві на користь російської військової розвідки та використанні приватного літака для спостереження за армійською базою, на якій розміщені сили НАТО.

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