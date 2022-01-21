"Шрі-Ланка - наш": українець за кордоном замалював провокативні написи російських туристів (фото)

Росіяни "присвоїли" Шрі-Ланку, зазначивши, що це "Краснодарський край".
У Шрі-Ланці між містами Мірісса та Велігама російські туристи встановили провокаційний білборд із написом "Ласкаво просимо до Краснодарського краю" та розмалювали паркан словами "Шрі-Ланка - наш". Українець замалював ці скандальні написи.
Про це у Facebook написав Євген Зінгерман.
Скандальний напис та білборд у Шрі-Ланці розмістив російський вуличний художник Сергій Овсейкін. Провокативний написи замалював, виправивши на слова "Шрі-Ланка - дивовижна" український турист. У дописі до фото Євген Зінгерман зазначив, що він "відкрив ланкійський фронт боротьби із окупантським рагулізмом".
"Тисяча рупій на фарбу та пензлик, година часу і результат на другому фото. Шрі-Ланка вільна та дивовижна, щоб там хто не казав. Поки писав, кілька росіян зупинялись, думали, що я і є автор білборду та напису, розповідали, як це класно", - написав Євген Зінгерман.
Також невідомі замалювали слова білборду про "Краснодарський край".
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