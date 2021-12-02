Штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку оточила поліція через озброєного чоловіка

Усі входи до комплексу будівель ООН заблоковано.

У четвер, 2 грудня, поблизу штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку помітили озброєного чоловіка. Поліція оточила район та веде переговори з невідомим, в руках якого бачили зброю, схожу на карабін.

Про це повідомляє NDTV.

За словами очевидців, чоловікові близько 60 років, він одягнений в яскраво червоний джемпер та коричневу куртку і, начебто, мав намір вчинити самогубство біля будівлі ООН.

Також читайте У США поліція заарештувала чотирьох осіб в ході мітингу прихильників Трампа: один з них був озброєний

Поліція Нью-Йорка опублікувала повідомлення, в якому попросили жителів і гостей міста уникати район 42-ї вулиці і 1-ї авеню.

"У зв'язку з поліцейським розслідуванням уникайте району 42-ї вулиці та 1-ї авеню. В околицях очікуються машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. При русі в цьому районі використовуйте альтернативний маршрут", - просять у поліції.

Усі входи до комплексу будівель ООН було заблоковано, співробітники не виходять назовні.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно офіцерів поліції Нью-Йорка в тактичному спорядженні, які ведуть переговори.

BREAKING NOW. Man in the red jacket is pacing in front of the UN HQ in NYC with a shotgun as police surround him. pic.twitter.com/2soHXSXntD — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 2, 2021

На місці події також перебуває декілька карет швидкої допомоги.

UN headquarters cordoned off as armed man seen outside: AFP News Agency pic.twitter.com/1PZmIwqqEw — Junaid Bhat Photographer (@Junaidbhatphoto) December 2, 2021

Нагадаємо, раніше в середній школі американського штату Мічиган 15-річний підліток відкрив вогонь по однокласниках. Троє загинули, ще семеро і учитель - у лікарні.

Читайте також: