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Штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку оточила поліція через озброєного чоловіка

Штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку оточила поліція через озброєного чоловіка

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Штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку оточила поліція через озброєного чоловіка

Скриншот відео

Усі входи до комплексу будівель ООН заблоковано.

У четвер, 2 грудня, поблизу штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку помітили озброєного чоловіка. Поліція оточила район та веде переговори з невідомим, в руках якого бачили зброю, схожу на карабін.

Про це повідомляє NDTV.

За словами очевидців, чоловікові близько 60 років, він одягнений в яскраво червоний джемпер та коричневу куртку і, начебто, мав намір вчинити самогубство біля будівлі ООН.

Поліція Нью-Йорка опублікувала повідомлення, в якому попросили жителів і гостей міста уникати район 42-ї вулиці і 1-ї авеню.

"У зв'язку з поліцейським розслідуванням уникайте району 42-ї вулиці та 1-ї авеню. В околицях очікуються машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. При русі в цьому районі використовуйте альтернативний маршрут", - просять у поліції.

Усі входи до комплексу будівель ООН було заблоковано, співробітники не виходять назовні. 

На відео, опублікованому в соцмережах, видно офіцерів поліції Нью-Йорка в тактичному спорядженні, які ведуть переговори.

На місці події також перебуває декілька карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше в середній школі американського штату Мічиган 15-річний підліток відкрив вогонь по однокласниках. Троє загинули, ще семеро і учитель - у лікарні.

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