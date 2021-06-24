Штам "Дельта" атакує Росію: у Москві і Петербурзі другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей

Штам "Дельта" атакує Росію: у Москві і Петербурзі другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей

Ситуація в країні погіршується щодня.

У Москві і Санкт-Петербурзі другий день поспіль фіксують рекордну кількість померлих від коронавірусу людей. Так, 24 червня там повідомили про 92 та 99 смертей відповідно. За попередню добу, 23 червня, виявили 88 летальних випадків у столиці РФ та 93 у Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та оперативний штаб російської столиці.

Так, за словами мера Москви Собяніна, столиця РФ перебуває майже на піку захворюваності.

Загалом за останню добу в Росії було виявлено 568 смертей та 20 182 нові випадки COVID-19 - це максимальна цифра від січня 2021 року.

Від початку пандемії в РФ зафіксовано 5 388 695 випадків коронавірусу. За весь період померло 131 463 людини, одужали 4 915 615 осіб.

Варто зазначити, що така ситуація з коронавірусом у сусідній Росії виникла через потрапляння та розповсюдження у країні "індійського" штаму коронавірусу "Дельта", який є найагресивнішим і найзаразнішим.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації. Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта": повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Чи може нова хвиля COVID-19 докотитись до України з РФ, коли це може статись та чи захищають від "Дельти" вакцини, якими щеплюють українців, читайте у нашому матеріалі.

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