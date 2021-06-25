Штам "Дельта" атакує світ: від сьогодні в Ізраїлі знову ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях

Штам "Дельта" атакує світ: від сьогодні в Ізраїлі знову ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях

Правило не стосується дітей до 7 років.

В Ізраїлі від 25 червня знову введено обов'язкове носіння масок в закритих приміщеннях через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни.

"З огляду на збільшення рівня захворюваності, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що від сьогоднішнього дня обов'язок носіння маски застосовується скрізь, де це не відкрита територія, за винятком постійного місця проживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правило не розповсюджується на дітей до семи років, осіб, які займаються спортом, осіб, яким через інвалідність заборонено носити маску.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації. Також у ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта": повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Новий штам коронавірусної інфекції нещодавно зафіксували і в Україні, більшою мірою він вражає людей від 35 років.

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