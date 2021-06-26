Штам коронавірусу "Дельта" наступає: Сідней вперше від початку пандемії закрили на локдаун

Штам коронавірусу "Дельта" наступає: Сідней вперше від початку пандемії закрили на локдаун

Залишати домівки мешканці можуть тільки через поважну причину.

Австралійське місто Сідней вперше від початку пандемії коронавірусу закрили на логдаун. Причина - зростання захворюваності на COVID-19 і поширення ще більш небезпечного штаму - "Дельти".

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Про це повідомляє euronews.com.

Від 26 червня залишати домівки мешканці можуть тільки через поважну причину - для покупки продуктів, ліків, візиту до лікаря, заняття спортом.

Усі працівники повинні за можливості перейти на віддалений режим роботи. Австралійці, які відвідали Сідней, зобов'язані самоізолюватись на 14 днів.

"Ми повинні приготуватися до більшої кількості випадків. Ми констатуємо, що дуже швидко йде зараження всередині домогосподарств. Вірус передається як мінімум удвічі швидше, ніж у разі попередніх варіантів COVID-19. Потрібно бути готовими до напливу інфікованих найближчими днями. Тому так важливо вжити заходів прямо зараз", - заявив прем'єр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у п'ятницю, 25 червня, висловив занепокоєння новим штамом COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявленим в Індії. За його словами, "Дельта" швидко поширюється серед невакцинованого населення.

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