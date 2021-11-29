Штам "Омікрон": глава ПАР закликав скасувати обмеження на авіасполучення з державами Південної Африки

Нові обмеження просто завдадуть ще більших збитків економіці постраждалих країн і підірвуть їхню здатність реагувати на пандемію та відновлюватися після неї.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав скасувати обмеження на поїздки, запроваджені деякими державами для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це пише "Інтерфакс".
"Ми закликаємо всі ті країни, які ввели заборону на поїздки до нашої країни та наших братніх країн півдня Африки, негайно і терміново скасувати свої рішення", — заявив Рамафоса.
Він вважає, що ці обмеження є невиправданими та несправедливо дискримінують "нашу країну та наші південноафриканські братні країни".
Рамафоса заявив, що нові обмеження просто завдадуть ще більших збитків економіці постраждалих країн і підірвуть їхню здатність реагувати на пандемію та відновлюватися після неї.
За його словами, обмеження не підкріплені з наукової точки зору і не зможуть ефективно запобігти поширенню нового штаму.
Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанта у хворих на COVID-19 збільшується.
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