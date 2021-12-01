Штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах, ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме

Штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах, ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме

У ВООЗ вважають, що повна заборона на міжнародні поїздки не запобігатиме поширенню "Омікрон"-штаму коронавірусу.

Щонайменше 23 країни повідомили про наявність у них штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив у середу під час брифінгу глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус, передає пресслужба ВООЗ.

"Поява варіанту "Омікрон", зрозуміло, привернула увагу всього світу. Принаймні 23 країни у п'яти з-поміж шести регіонів ВООЗ повідомили про випадки "Омікрон", і ми очікуємо, що ця кількість зростатиме", - сказав Гебреєсус.

Згідно з інформацією телеканалу CNN, новий штам зафіксували у таких країнах: Австралії - 7 випадків, Австрії, Бельгії, Чехії, Франції (Реюньон), Саудівській Аравії - по одному випадку, Ботсвані - 19 , Бразилії - 2 , Канаді – 6, Данії – 4, Німеччині - 9, Гонконзі - 4, Ізраїлі - 4, Італії - 9, Японії - 2, Нідерландах – 16, Нігерії – 3, Норвегії – 2, Португалії – 13, Південній Африці - 7, Іспанії – 2, Швеції - 3, Великій Британії – 22.

Також у ВООЗ вважають, що повна заборона на міжнародні поїздки не запобігатиме поширенню "Омікрон"-штаму коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

ЄС збирається рекомендувати країнам-членам союзу щодня переглядати правила в'їзду після стрімкого розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон".

За прогнозами МОЗ, "Омікрон" дістанеться України вже за кілька тижнів | Новини світу

Читайте також: