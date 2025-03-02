Штати не дадуть Україні грошей, поки Зеленський не приїде з миром — міністр торгівлі США

Вимоги Зеленського про гарантії безпеки американський міністр назвав "нерозумними".
У Сполучених Штатах заявили, що Київ не отримає грошей, поки президент України Володимир Зеленський не приїде до Вашингтону з миром.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі Fox News.
Лутнік різко заявив, що США не збираються надавати гарантії безпеки, поки Україна у стані війни з Росією. Вимоги Зеленського про гарантії безпеки він назвав "нерозумними".
"Президент Трамп терпів це деякий час, знаєте, він прийшов, щоб укласти мир. Наш президент тут, щоб укласти мир. Як він сказав – зупинити смерть. А Зеленський прийшов не заради миру. Він прийшов, щоб укласти якийсь вигаданий договір, який існував лише в його голові. Дональд Трамп заявив: "Я більше не можу терпіти цю нісенітницю". І однозначно дав зрозуміти, що він є миротворцем", – заявив Лутнік.
За його словами, Сполучені Штати не нададуть Україні фінансування, поки Зеленський не відвідає Вашингтон із пропозицією миру.
Натомість міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що запропонована угода з Україною про корисні копалини наразі не розглядається.
"Я не знаю, про що думав президент Зеленський — у понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон, чудова зустріч; у четвер у нас був прем’єр-міністр Кір Стармер, фантастична зустріч. Все, що мав зробити президент Зеленський, — це прийти і підписати цю економічну угоду", — каже Бессент.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Володимира Зеленського у зриві мирних переговорів.
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