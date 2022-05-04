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Штайнмаєр готовий особисто поговорити із Зеленським та допомагати Україні

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Штайнмаєр готовий особисто поговорити із Зеленським та допомагати Україні

Associated Press

Штайнмаєр заявив, що готовий особисто поговорити із Зеленським, 'якщо це можливо'.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що готовий особисто поговорити з главою України Володимиром Зеленським. Він також пообіцяв подальшу допомогу Німеччини в Україні.

Про це йшлося 4 травня в Бухаресті після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє німецьке видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

"Ми, німці, усім серцем підтримуємо Україну", – заявив Штайнмаєр.

Він також зазначив, що хотів би особисто висловити свою підтримку та обмінятися думками із Зеленським, "якщо це можливо".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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