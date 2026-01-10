- Дата публікації
Шторм «Горетті» накрив пів Європи: багато загиблих, блекаути і транспортний колапс
Європу накрив погодний апокаліпсис з сильним снігом та шквалами.
Шторм "Горетті" приніс до країн Західної й Північної Європи шквали, сильні дощі, снігопади та ожеледицю. Протягом тижня загинуло щонайменше десять людей. Останні випадки загибелі - це п’ять осіб, зафіксовані в Туреччині.
Про це повідомляють DW i Euronews.
Негода накрила північні регіони Німеччини, куди принесла заметілі, а центральних регіонах і на південному сході були сильні снігопади. Метеослужба попередила про вітер ураганної сили й снігопади до 15 см.
Deutsche Bahn запровадила обмеження в далекому міжміському сполученні та регіональних лініях на півночі країни. Крім того, було скасовано багато потягів. В аеропорту Гамбурга рейси були скасовані або відкладені.
Через попередження про снігопади та було скасовано очні заняття в школах Гамбурга, Нижньої Саксонії, Бремена та більшої частини землі Шлезвіг-Гольштейн.
У Франції через сильний вітер, пориви якого сягали до 216 км/год, знеструмлено близько 380 тис. будинків. Більшість - у північній Нормандії. На тлі буревію префектура Манша закликала громадян залишатися вдома та не виїжджати на авто. У регіоні також обмежено залізничне сполучення, а школи тимчасово закрили.
У Великій Британії національна метеорологічна служба оголосила червоний рівень небезпеки на південному заході. Met Office попереджала щодо загроз унаслідок поривів сильного вітру і рясних снігопадів. Понад 57 тис. споживачів залишилися без електрики в Англії та Уельсі, порушено роботу залізниць та аеропортів. У Шотландії випало понад півметра снігу, закрили сотні шкіл.
У Молдові закрили приблизно 600 шкіл. У Румунії без електрики залишилося приблизно тисяча будинків. У країнах Балкан після повеней вода почала сходити, проте попередження про сніг та ожеледицю зберігаються. У Сербії деякі райони залишаються без світла кілька днів.
В Угорщині вперше від 2017-го озеро Балатон замерзло суцільним шаром льоду. Сталося це після кількох днів сильних морозів. Прогнози вказують, що подальші морозні ночі можуть посилити крижаний покрив водойми.
Як повідомлялося, днями Європу паралізувала страшна хуртовина. У низці регіонів Франції скасували багато залізничних рейсів через сильний снігопад. В аеропорту Схіпхол, що в Амстердамі скасували сотні рейсів.
Окрім рясних опадів, у країнах суттєво похолодало. Так, на південному сході Англії зафіксували –12,5°C, в східних регіонах Франції та Баварських Альпах морози сягнули –22°C.