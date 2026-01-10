Шторм «Горетті» накрив пів Європи: багато загиблих, блекаути і транспортний колапс

Погода в Європі. / © Associated Press

Шторм "Горетті" приніс до країн Західної й Північної Європи шквали, сильні дощі, снігопади та ожеледицю. Протягом тижня загинуло щонайменше десять людей. Останні випадки загибелі - це п’ять осіб, зафіксовані в Туреччині.

Про це повідомляють DW i Euronews.

Негода накрила північні регіони Німеччини, куди принесла заметілі, а центральних регіонах і на південному сході були сильні снігопади. Метеослужба попередила про вітер ураганної сили й снігопади до 15 см.

Deutsche Bahn запровадила обмеження в далекому міжміському сполученні та регіональних лініях на півночі країни. Крім того, було скасовано багато потягів. В аеропорту Гамбурга рейси були скасовані або відкладені.

Через попередження про снігопади та було скасовано очні заняття в школах Гамбурга, Нижньої Саксонії, Бремена та більшої частини землі Шлезвіг-Гольштейн.

У Франції через сильний вітер, пориви якого сягали до 216 км/год, знеструмлено близько 380 тис. будинків. Більшість - у північній Нормандії. На тлі буревію префектура Манша закликала громадян залишатися вдома та не виїжджати на авто. У регіоні також обмежено залізничне сполучення, а школи тимчасово закрили.

У Великій Британії національна метеорологічна служба оголосила червоний рівень небезпеки на південному заході. Met Office попереджала щодо загроз унаслідок поривів сильного вітру і рясних снігопадів. Понад 57 тис. споживачів залишилися без електрики в Англії та Уельсі, порушено роботу залізниць та аеропортів. У Шотландії випало понад півметра снігу, закрили сотні шкіл.

У Молдові закрили приблизно 600 шкіл. У Румунії без електрики залишилося приблизно тисяча будинків. У країнах Балкан після повеней вода почала сходити, проте попередження про сніг та ожеледицю зберігаються. У Сербії деякі райони залишаються без світла кілька днів.

В Угорщині вперше від 2017-го озеро Балатон замерзло суцільним шаром льоду. Сталося це після кількох днів сильних морозів. Прогнози вказують, що подальші морозні ночі можуть посилити крижаний покрив водойми.

Озеро Балатон в Угорщині повністю замерзло вперше за 9 років. Фото: Csodálatos Balaton

Як повідомлялося, днями Європу паралізувала страшна хуртовина. У низці регіонів Франції скасували багато залізничних рейсів через сильний снігопад. В аеропорту Схіпхол, що в Амстердамі скасували сотні рейсів.

Окрім рясних опадів, у країнах суттєво похолодало. Так, на південному сході Англії зафіксували –12,5°C, в східних регіонах Франції та Баварських Альпах морози сягнули –22°C.

