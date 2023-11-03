Шторм "Кіаран" потужно вдарив по Європі: загинула дитина з України, всі подробиці (фото, відео)

В Італії вже оголосили надзвичайний стан.

Шторм "Кіаран", який вирує на північному заході Європи, дістався Британії, Франції, Іспанії та Нідерландів, завдавши країнам руйнівних наслідків.

Про це пишуть ВВС та Bloomberg.

Циклон, що сформувався біля берегів Північної Америки, вже перетнув Атлантичний океан. "Кіаран" був спричинений потужним струменевим потоком, що налетів з Атлантики.

Наслідки для Британії

Через потужні повені, спричинені штормом, багатьом британським навчальним закладам довелося закритися на час негоди, а в приморському місті Тенбі, що у Вельсі, евакуюють жителів через потенційну загрозу для життя. Bloomberg повідомляє, що 9 тисяч домівок залишись без світла.

Буря також зруйнувала будинки на острові Джерсі. Місцеві пожежно-рятувальні служби закликали людей не виходити з дому, а школи зачинили.

Ураган спричинив потужний вітер / Фото: Associated Press

Наслідки для Франції

У трьох районах Франції біля Ла-Маншу вже оголосили найвищий рівень небезпеки. Там шквали вітру сягають 170 км/год – близько 47 м/с. Французька влада закликає місцевих жителів залишатися вдома. Наразі внаслідок шторму у Франції залишилися без світла понад 1,2 млн людей.

Tree surgeons at work chopping up fallen tree in Burnthouse Lane, Exeter #Ciaran pic.twitter.com/AWuLektyaX — Miles Davis (@milesodavis) November 2, 2023

Залізничний оператор SNCF скасував роботу на більшій частині північно-західної Франції та на деяких приміських лініях до Парижу. Eurostar попереджає про затримки та деякі скасування поїздів із Лондону до Парижу та Брюсселю.

Наслідки для Нідерландів

У найбільшому нідерландському аеропорту "Схіпгол" через наближення шторму скасували сотні вхідних і вихідних рейсів. Прогнозуються пориви вітру до 110 кілометрів на годину.

Ситуація в Італії

Сьогодні влада Італії повідомила, що три людини загинули в Тоскані через рекордні дощі. Там вже оголосили надзвичайний стан.

Губернатор Тоскани Еудженіо Джані сказав, що серед трьох загиблих є 85-річний чоловік, якого знайшли у власному будинку.

"Те, що сталося сьогодні ввечері в Тоскані, має назву - зміна клімату", - сказав Джані.

Мер Флоренції Даріо Нарделла заявив, що "ситуація в місті критична".

Що відомо про жертв негоди

10 людей по всій Західній Європі стали жертвами шторму "Кіаран". Серед загиблих - хлопчик з України. 5-річну дитину вбило гілкою дерева.

Про це повідомляє місцеве видання VRT. Зазначається, що малечу намагалися врятувати, але марно.

Другою жертвою стихії в Генті стала 64-річна жінка. Разом зі своїм чоловіком та донькою вона гуляла в парку, коли почалася негода. На родину також попадали дерева. Жінка загинула на місці, а її дочку ушпиталили з важкими забоями. Чоловік не постраждав.

Негода наробила біди / Фото: Associated Press

Трагедії сталися також в Іспанії. В Мадриді загинула жінка - знову ж таки через падіння дерева. Аналогічна ситуація трапилася на півдні Нідерландів.

Нагадаємо, потужний пʼятибальний ураган "Отіс", який 25 жовтня налетів на південь Мексики, зруйнував майже усі будівлі в курортному місті Акапулько.

Читайте також: