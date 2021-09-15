Шторм "Ніколас" вирує у Техасі: без світла залишились понад 400 тисяч домівок

Інформації про постраждалих немає.
Випробування стихією. Американський штат Техас потерпає від потужного шторму "Ніколас".
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.
Із собою негода принесла рвучкий вітер до 120 км за год та сильні дощі. Поки що інформації про постраждалих немає, але буревій усе ж устиг накоїти чималого лиха - добряче попсував оселі та повалив дерева. Через це без світла вже лишилися понад 400 тисяч помешкань.
Синоптики кажуть - шторм уже послабшав, але загроза підтоплення усе ще залишається високою. Збитки від "Ніколасу" місцева влада ще не бралася рахувати. А от американський очільник Джо Байден вже прогнозує наслідки від різноманітних катаклізмів у цього року можуть обійтися бюджету у близько 100 млрд доларів.