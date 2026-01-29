Фото ілюстративне / © AFP

Військово-повітряні сили Португалії повідомили про значні матеріальні пошкодження на авіабазі №5 у Монте-Реалі після проходження шторму Kristin, який 28 січня накрив регіон Лейрія. За офіційними даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє aerotime.

Світлини, що з’явилися в мережі, свідчать про руйнування ангарів на території бази: частина облицювання та конструкцій обвалилася всередину приміщень. На деяких кадрах видно щонайменше два винищувачі F-16, які могли зазнати ушкоджень через падіння уламків.

Фото @Drecas_2000/Х

У ВПС Португалії поки не уточнюють, скільки саме літаків постраждало і яким є масштаб пошкоджень. Також не повідомляється, чи йдеться про бойові машини, що перебували в експлуатації, чи про літаки, які проходили технічне обслуговування.

Фото @Drecas_2000/Х

У заяві, оприлюдненій увечері 28 січня, португальські військові зазначили, що негайно розпочали роботи з відновлення нормальної діяльності бази, приділяючи першочергову увагу безпеці військового та цивільного персоналу. При цьому наголошується, що, попри наслідки стихії, місія з протиповітряної оборони країни залишається виконуваною.

Авіабаза Монте-Реал є головною винищувальною базою Португалії та місцем дислокації ескадрилій F-16. Загалом ВПС країни мають на озброєнні 21 такий літак.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час шторму в центральних і західних регіонах Португалії фіксувалися рекордні пориви вітру. Зокрема, на авіабазі Монте-Реал швидкість вітру могла сягати 178 км/год.

Служби цивільного захисту зафіксували тисячі інцидентів по всій країні, серед яких падіння дерев та руйнування будівель. За попередніми даними, щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок шторму, ще кілька випадків смерті перевіряються на можливий зв’язок зі стихією.

Понад 855 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання, енергетичні компанії продовжують роботи з відновлення мереж.

