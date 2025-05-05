Шторм у Китаї перекинув човни: у воді опинилися 84 людини (фото)

Прапор Китаю

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Через шторм на південному заході Китаю на річці Янцзи перекинулися чотири човни. Внаслідок аварії загинули дев’ятеро людей. Ще одна особа є зниклою безвісти.

Про це повідомляє китайський державний телеканал CCTV.

Інцидент з човнами трапився на найдовшій китайській річці Янцзи. Причиною аварії стала раптова злива з градом.

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Згідно з першими повідомленнями, перекинулися два туристичні човни. Однак камери відеоспостереження та офіційне інформагентство Xinhua повідомили 5 травня, що аварія сталася з чотирма човнами.

За попередніми даними, під час аварії з човнами у воду впали 84 людини. Наразі вдалося знайти або врятувати 83 із них. Повідомляється, що 70 постраждалих перебувають у лікарнях без загрози для їхніх життів. Ще четверолюдей не постраждали та перебувають у безпеці.

За інформацією Xinhua, до ліквідації наслідків аварії залучені близько 500 рятувальників. Це сталося після після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін закликав регіональну владу «зробити все можливе». Лідер країни також наголосив на необхідності посилити заходи безпеки, щоб стримати зростання кількості нещасних випадків у популярних туристичних місцях та громадських просторах.

Перекинуті човни після шторму у Китаї / © Xinhua

До слова, у березні у США пронісся потужний торнадо. Через руйнівну стихію у шести штатах загинули 33 людини. Були повалені дерева, обірвані лінії електропередач і пошкоджено багато будівель.

Додамо, що наприкінці квітня у Стамбулі сталися одразу три землетруси за день з поштовхами магнітудою 6,2. Це викликало паніку у жителів Туреччини, які пам’ятають руйнівні землетруси 2023 року. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.