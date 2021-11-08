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Штовхала та била по голові: Мережу обурило, як жінка жорстоко знущається з коня (відео)

Штовхала та била по голові: Мережу обурило, як жінка жорстоко знущається з коня (відео)

Штовхала та била по голові: Мережу обурило, як жінка жорстоко знущається з коня (відео)

Кадр із відео

Захисники тварин обурені вчинком мисливиці.

У Великій Британії зняли на відео, як жінка жорстоко поводиться із конем. Вона б'є тварину та штовхає її через те, що кінь вибіг на дорогу. 

Про це пише mirror.co.uk. 

Ролик, на якому вершниця жорстоко поводиться із конем, опублікували в соціальних мережах. На ньому невідома у формі тримає беззахисну тварину, б'є її по голові та штовхає.  Поведінка жінки викликала хвилю обурення у Великій Британії. 

RSPCA  - найбільша благодійна організація Великої Британії, яка займається захистом тварин, уже звернулась до свідків з проханням надати їм інформацію про інцидент. 

У Мережі зазначають, що вершниця вдягнена у мисливську форму та може бути членом мисливського клубу Cottesmore Hunt, що у графстві Рутленд. У даній організації уже засудили вчинок вершниці. Захисники тварин розслідують інцидент. 

Yesterday we filmed a @CottesmoreHunt rider kicking and punching her horse in the face.

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