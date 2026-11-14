"Штраф 10 тисяч євро": українка шокувала, як можна влетіти на гроші через собаку в Німеччині

Собаки / фото ілюстративне / © pexels.com

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Українка біженка Людмила Русіна, яка проживає у Німеччині, поділилася досвідом оформлення документів та специфікою утримання домашніх тварин у цій країні, де бюрократичні вимоги часто здаються надзвичайно суворими.

Про це вона розповіла у своєму відео на платформі Tik-Tok.

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За її словами, утримати чотирилапого тут виявилося складніше, ніж могло здатися на перший погляд. Як зазначила українка, в Німеччині «навіть собаку не заведеш просто так, адже правил та законів тут більше, ніж для людей». Вона наголосила, що самої лише покупки клітки чи аксесуарів буде недостатньо, адже на власників чекає низка обов’язкових та дорогих процедур.

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Першочергово песика необхідно невідкладно зареєструвати в муніципалітеті, оскільки за несвоєчасну реєстрацію передбачений величезний штраф.

«Не зареєстрували вчасно — штраф до десяти тисяч євро», — попереджає вона.

Наступною вимогою є чипування вартістю приблизно 50 євро, за відсутність якого в більшості німецьких земель також загрожує аналогічна санкція у десять тисяч євро.

Окремою статтею витрат є щорічний податок на тварин, розмір якого залежить від регіону проживання та породи. Наприклад, утримання маленького мальтипу обходиться господарям у 120 євро щорічно, причому за другу собаку в родині доведеться платити ще більше.

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Крім того, у семи федеральних землях діє вимога щодо оформлення страхування відповідальності. Як зазначає Людмила, «воно є обов’язковим навіть для таких іграшкових собак, як Тібо, і коштує приблизно 50 євро на рік». Вона додає, що ставиться до цього позитивно, адже поліс допоможе покрити збитки, якщо улюбленець випадково заподіє комусь шкоди.

Чимало клопотів викликають і поїздки за кордон. Якщо тварина планує подорож за межі країни, їй обов’язково знадобиться спеціальний європейський паспорт. Сам документ коштує недорого — в межах 30-50 євро, проте «весь пакет щеплень обійдеться господарю у 300-400 євро».

Українці за кордоном— останні новини

У швейцарському кантоні Граубюнден готують зміни до правил виплати соціальної допомоги українським біженцям, які тривалий час проживають у країні. Після п’яти років зі статусом S українці можуть отримати посвідку B, але влада кантону пропонує й надалі виплачувати їм допомогу за зниженими ставками, як уже зробили в Цюриху.

У Німеччині від 1 листопада посилили умови складання мовного іспиту DTZ, який є фінальним етапом інтеграційних курсів для українських біженців. Тепер навіть одна неналежно виконана частина означає загальний провал іспиту, що пов’язано з почастішанням шахрайства та купівлею відповідей в інтернеті.

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