Штраф 100 доларів: у багатьох країнах Азії заборонили їсти екзотичний фрукт (фото)

У багатьох країнах Азії заборонили їсти екзотичний фрукт. Поїдання фрукта доріан можна отримати штраф. Причина - неприємний запах.

Про це повідомляє УНІАН.

Так, користувач з ніком r/mildlyinteresting опублікував на платформі Reddit оголошення з готелю у В'єтнамі, в якому він зупинився під час відпустки, з попередженням про те, що за поїдання у номерах фрукта дуріан гості будуть оштрафовані на 100 доларів США.

У В'єтинамі штраф за поїдання дуріану - 100 доларів США

Турист сприйняв це оголошення як жарт або безглузду вимогу, але інші користувачі пояснили, що це цілком звичайне явище не тільки у В'єтнамі, але і в багатьох інших країнах Азії. Річ у тім, що плоди дуріана мають жахливо неприємний запах, який практично неможливо вивітрити з приміщення – він буквально в'їдається в усе навколо. Тому в багатьох громадських місцях діють суворі правила щодо його вживання, причому як у приміщеннях, так і на деяких відкритих локаціях.

"Це поширена у всьому регіоні заборона дуріану, тому що запах зберігається протягом тривалого часу. Деякі також забороняють мангостин, бо якщо він потрапляє на килими і тканини, його практично неможливо видалити", – розповів користувач з ніком pkgumac.

"Я живу в Малайзії, де дуріан – бог серед фруктів. Запах прилипає до всього і не зникає, що б ви не робили. Я заборонив возити дуріан у своїй автівці – його навіть в багажнику перевозити не можна", - написав користувач sixfivezerofive.

Нагадаємо, пасажирський авіалайнер, який виконував рейс Стамбул-Барселона, терміново повернувся до аеропорту, з якого вилетів, оскільки спрацювали датчики, що вловили сильний сморід. Як виявилося винуватцем цього жахливого запаху були тропічні фрукти дуріан у вантажному відсіку літака.

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