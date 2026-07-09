Штраф 1500 євро там, де не очікуєш: біженка з України розповіла, як не "влетіти" на гроші в Німеччині

У Німеччині можна отримати штраф там, де не очікуєш / © pixabay.com

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У Німеччині діє низка суворих правил, про які знають далеко не всі іноземці та навіть місцеві жителі. За порушення цих норм можна отримати чималі штрафи.

Про нетипові німецькі правила розповіла українка під ніком borschch.barbie своєму відео на платформі TikTok.

Штраф за порожній бак на автобані

Перше, що відверто дивує багатьох водіїв, — штраф за відсутність пального під час руху на швидкісній трасі.

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«Про ці штрафи у Німеччині знають далеко не всі. Перше, що мене реально здивувало — якщо на автобані у вас раптом закінчиться бензин, за це можуть оштрафувати», — ділиться блогерка.

У Німеччині переконані, що водій зобов’язаний заздалегідь прорахувати маршрут і перевірити рівень пального в автомобілі.

Нетверезе кермування на велосипеді

Чимало людей вважають двоколісний транспорт безпечною альтернативою автомобілю після відпочинку із алкогольними напоями. Проте німецьке законодавство дуже суворе до велосипедистів.

«Багато хто думає, що після келиха пива можна спокійно їхати, але якщо рівень алкоголю досягне 1,6 проміле — це вже кримінальне правопорушення», — попереджає дівчина.

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Штрафи за піратський контент

Любителям безкоштовного кіно чи музики в Німеччині доведеться забути про піратські сайти. Завантаження файлів через Torrent відстежується регуляторами та правовласниками.

«У Німеччині також заборонено скачувати фільми, серіали, музику чи, навіть, книги через Torrent або піратські сайти. За нелегальне завантаження можна отримати штраф до 1500 євро», — каже українка.

Дедлайни для реєстрації місця проживання

Ще один важливий нюанс — бюрократичний. Після переїзду до нового житла у вас є всього два тижні на те, щоб офіційно оформити документи за новою адресою.

«Після заселення у квартиру у вас є 14 днів, щоб зареєструвати місце проживання. Якщо не зробити це вчасно, можна отримати штраф, а також без реєстрації неможливо відкрити банківський рахунок», — наголосила авторка відео.

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Українці за кордоном — останні новини

У Німеччині українські біженці стикаються з жорсткими вимогами до реєстрації, податків та страхування собак, що суттєво різняться залежно від федеральної землі. Через обмеження для великих і бійцівських порід деяким власникам доводиться повертати тварин додому, попри готовність виконувати всі формальності.

У Нідерландах для українців із тимчасовим захистом персональний номер BSN є обов’язковою умовою для роботи, медицини, банківських послуг та державних виплат. Отримати його можна в муніципалітеті за місцем проживання або в спеціальних реєстраційних пунктах, маючи при собі паспорт і підтвердження адреси.

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