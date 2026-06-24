«Штраф або виселення»: біженка розповіла про жорсткі правила у Німеччині (відео)

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У Німеччині діють суворі та незвичні для українців правила користування дачними ділянками. Зокрема, у німецьких садових товариствах офіційно заборонено постійно проживати та тривалий час ночувати.

Про такі особливості європейського дачного відпочинку розповіла українська біженка Людмила Русіна, яка наразі мешкає в Німеччині.

За її словами, приватні сади в країні мають величезну популярність, проте суттєво відрізняються від українських аналогів.

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«Дачі в Німеччині дуже популярні, вони називаються Kleingarten (маленький сад), і суттєво відрізняються від наших. Сам будиночок не повинен перевищувати 24 квадратних метри, і за законом його не можна облаштовувати так, щоб він був придатний для постійного проживання. Звісно, за одну-дві ночі питань не буде, а от якщо більше — то штраф або навіть виселення», — поділилася Людмила.

Вона додала, що більшість таких ділянок розташовані в межах сіл і міст, але на невеличких і незручних клаптиках землі вздовж залізничних колій чи автомобільних доріг. При цьому комфорт на німецьких дачах часто мінімальний.

«На багатьох дачах немає каналізації, а стаціонарний туалет може бути взагалі заборонений. Також часто не дозволяються високі паркани, і у більшості садових товариств навіть дороги для авто немає, тому машину залишають на стоянках біля входу», — розповідає українка.

Окрім побутових обмежень, німецьке законодавство жорстко регулює рівень шуму та використання ділянки за прямим призначенням. Садові кооперативи націлені лише на спокійний відпочинок та вирощування рослин.

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«Дачі тут, насамперед, призначені для садівництва та відпочинку. Тому тут діють суворі правила тиші: і в неділю, і в святкові дні, а також з 13:00 до 15:00 та вночі, проводити гучні роботи і навіть косити траву заборонено. І головне, що будувати на таких дачах щось серйозне, немає ніякого сенсу, бо земля не власна, а орендована. Отримати її можна всього за один євро», — розповіла українка.

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Для багатьох українців Німеччина — це символ порядку, але реальність часто підкидає сюрпризи: від тотальної готівки та паперових листів до слабкого зв’язку й закритих у неділю магазинів. Біженка Тетяна зізналася, що її «український мозок» досі не може звикнути до місцевого сервісу, де чекати місяць на послугу — цілком нормально.

Водночас для громадян України, які переїхали до Польщі, чималим відкриттям стає місцевий продовольчий ринок із його нестандартними версіями оселедця в сметані чи гірчиці та готовими напівфабрикатами для борщу, які нагадують більше червону воду.

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