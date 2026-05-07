"Штрафують і за те, що й подумати не могли": біженка розповіла, як водіям зберегти гроші у Німеччині

Суворі закони Німеччини можуть здивувати навіть досвідчених водіїв. Деякі штрафи здаються несподіваними, але їх активно застосовують.

За що штрафують у Німеччині

Німеччина — доволі сувора країна. Тут можуть оштрафувати за будь-що. Часто як туристи, так і біженці виявляються неготовими до місцевих правил. Штрафи запроваджують для порядку в країні. За що можуть оштрафувати українців у Німеччині?

Про це розповіла користувачка TikTok Людмила Русіна.

За що можуть оштрафувати у Німеччині: список порушень

Найчастіше у Німеччині штрафують саме водіїв. І штраф можна отримати навіть за те, чого не очікуєш. Людмила розповіла, що у Німеччині заборонено гучно грюкати дверима машини — особливо вночі. За це можуть оштрафувати, оскільки це порушення режиму тиші. Штраф може сягнути 80 євро.

«Прогрівати авто або просто стояти з увімкненим двигуном без причини — теж заборонено. Екологія, шум і банальна німецька економія пального — штраф 80 євро», — каже жінка.

Покарати штрафом на суму 70 євро можуть водіїв, у яких закінчилося пальне на автобані. Таке покарання аргументують створенням небезпеки для інших водіїв на дорозі.

Також оштрафувати у Німеччині можуть за непочищене авто від снігу, льоду та навіть бруду. Тут заплатити доведеться більше — 120 євро.

А ще не можна мити машину біля будинку, адже це шкодить довкіллю. У такому випадку доведеться заплатити 100 євро.

Правила для українців в Німеччині — останні новини:

Українці в Німеччині нерідко стикаються з порушеннями своїх прав з боку орендодавців, тому важливо знати юридичні нюанси ринку нерухомості. Блогерка радить перед підписанням договору обов’язково фіксувати на фото стан квартири та показники лічильників.

Це захистить від безпідставних звинувачень у пошкодженнях та помилок у щорічному перерахунку комунальних витрат.

Також варто пам’ятати, що власник може підвищувати орендну плату раз на 15 місяців, а достроковий виїзд загрожує штрафами.

Німецьке право надає орендарям суттєві гарантії: власник зобов’язаний оплачувати ремонт, не має права приходити без попередження, тримати дублікат ключів або розголошувати дані про соцвиплати орендаря.

Крім того, існує законна можливість заселятися з невеликими тваринами, навіть якщо орендодавець проти. У разі виникнення конфліктів або порушень прав експерти радять звертатися до спілки орендарів Mieterverein, яка забезпечує професійний юридичний захист.

Житлові кооперативи (Wohnungsgenossenschaft) є ефективним способом знайти недороге житло в Німеччині. Орендуючи таку квартиру, людина стає членом кооперативу, що практично унеможливлює виселення.

Оскільки ці товариства є неприбутковими організаціями, вартість оренди в них нижча за ринкову, а плата підвищується рідко. Отримані кошти спрямовуються на модернізацію житла, тому будинки завжди залишаються доглянутими та охайними. Головним недоліком системи є великий попит і черги, особливо у великих містах.

